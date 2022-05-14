ليفربول يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه

2022/05/14 | 22:36 - المصدر: وكالة خبر

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توج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، اليوم السبت، وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.وأتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة الرابعة، بعدما ارتقى صلاح لعرضية من أرنولد مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة”.وأهدر ليفربول فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل أرنولد بينية سحرية لدياز الذي انفرد بميندي، مسددًا كرة أرضية تألق الحارس السنغالي في التصدي لها”.وكاد تشيلسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23، بعدما أرسل مونت عرضية أرضية من الجانب الأيمن تجاه بوليسيتش الخالي من الرقابة داخل المنطقة، والذي سدد بدوره كرة أرضية مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم”.وواصل تشيلسي اهدار الفرص المحققة، ففي الدقيقة 28 وبتمريرة سحرية من بوليسيتش لألونسو داخل المنطقة لينفرد بأليسون ويسدد كرة أرضية تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها”.وتعرض ليفربول لضربة كبيرة في الدقيقة 33 بتعرض صلاح لإصابة عضلية، ومغادرته أرض الملعب ونزول جوتا بدلًا منه”.

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