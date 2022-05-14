نائب يعلن عودة نظام البديل الى الجيش العراقي

2022/05/14 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب النائب، هادي حسن السلامي، اليوم السبت، عودة نظام البديل إلى الجيش العراقي.

وقال السلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "سيتم اعادة نظام البديل لكافة الفرق بالتدريج، وأن شاء الله سنتابع ونراقب التنفيذ".

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