انخفاض مناسيب المياه في صلاح الدين والجهات المسؤولة توضح الأسباب

2022/05/14 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حددت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، السبت، أسباب انخفاض مناسيب المياه بنهر دجلة في المحافظة، فيما أشارت إلى أن الوزارة ماضية بتوفير الحصة المائية للموسم الصيفي بالكامل ومياه الشرب.وقال مدير الموارد، بسام عبد الواحد عبد، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “الانخفاض بمناسيب المياه في نهر دجلة وبالتحديد في صلاح الدين، أمر […]

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