أربعة قتلى وجرحى بنزاع عشائري في المثنى

2022/05/14 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع عشائري في محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة نزاع عشائري استخدم فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في المثنى".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية وعشائر وصلت لمكان الحادث في محاولة لفض النزاع".

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