2022/05/14 | 22:55 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير المرور العامة: ارتداء حزام الأمان يقلل وفيات الحوادث بنسبة 70 في المئة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iD7LUC7po8s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير المرور العامة: ارتداء حزام الأمان يقلل وفيات الحوادث بنسبة 70 في المئة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير المرور العامة: ارتداء حزام الأمان يقلل وفيات الحوادث بنسبة 70 في المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).