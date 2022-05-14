رغد صدام حسين تهنىء محمد بن زايد برئاسة الإمارات:

2022/05/14 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات.

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