ضجة وتحذيرات من إعادة فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب

2022/05/14 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول السلطات الإسبانية فتح معابر سبتة ومليلية مع المغرب بشكل استعجالي، الثلاثاء، لإعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة، إلا أن حرس الحدود حذروا أن الخطوة لن تكون سهلة بسبب النقص الكبير في العناصر المدربة.

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