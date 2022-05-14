المالكي والخزعلي يؤكدان ضرورة بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية

2022/05/14 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الامين العام لكتائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على ضرورة بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية.

وذكر مكتب المالكي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، نوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون"

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء إستعراض المشهد السياسي العراقي وسبل معالجة العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمات التي نتجت عن تأخير تشكيلها".

وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى حلول سياسية حكيمة تمنع من وصول الوضع العراقي إلى حالة الضعف والخطر".

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