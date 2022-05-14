2022/05/14 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط أربعة أوكار لـ"إرهابيين" في طوز خورماتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أربعة أوكار لـ'إرهابيين' في طوز خورماتو ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أربعة أوكار لـ'إرهابيين' في طوز خورماتو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).