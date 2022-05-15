وزيرة خارجية السويد تبحث مع أوغلو سبب اعتراض تركيا على عضوية بلادها في الناتو

2022/05/14 | 23:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، السبت، إنها تتوقع عقد اجتماع ثنائي مع نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنه لا ينظر إلى تحركات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو "بشكل إيجابي".

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