كامالا هاريس تزور الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة ولقاء محمد بن زايد

2022/05/14 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، زيارة إلى دولة الإمارات، الإثنين، على رأس وفد رئاسي لتقديم العزاء في وفاة رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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