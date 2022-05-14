شركة حكومية عراقية تتهم قوة كردية بالسيطرة على آبار نفط في كركوك

2022/05/15 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية، في بيان السبت إن قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.

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