تعلم كيفية استعادة رسائل “فيسبوك” المحذوفة

2022/05/15 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بحثا عن المزيد من الخصوصية قد يلجأ البعض إلى حذف رسالة ما عبر تطبيق مراسلة “فيسبوك”، والتي قد تختفي إلى الأبد على الأقل، من منظور “فيسبوك مسنجر”.ورغم ذلك، فعند الحاجة إلى استعادة الرسالة المحذوفة عبر “فيسبوك مسنجر”، توجد هناك بالفعل بعض الطرق البسيطة للقيام بذلك، والتي قد لا يعرفها الكثيرون.وفي ما […]

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