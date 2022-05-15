تغريدة نعيم عن نقمة الاقاليم العراقية

2022/05/15 | 00:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – خاص

اثارة تغريدة مستشار جهاز الامن الوطني والمستشار السابق في رئاسة الوزراء ، الجدل في الاوساط العراقية والذي عدها الكثيرين بانها ” تشتم الشعب”.

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