2022/05/15 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ» يسعى جهاز الأمن الوطني العراقي ليكون عنواناً للوحدة الوطنية الجامعة لمكونات وطوائف الشعب العراقي الكريم.



وهو ما رسخ الصورة الناصعة عن الجهاز لدى كل الأوساط الرسمية والشعبية وبما يبعث الفخر والتفاني في نفوس ضباط الجهاز ومنتسبيه لأداء الواجبات المناطة بهم.



وانطلاقاً من القيم والمبادئ الثابتة لهذه المؤسسة الرصينة أمر السيد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي بسحب يد (المستشار في الجهاز) السيد (مهند نعيم) وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نُسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي.ولمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن.وكذلك التأكيد على التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية والإلتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي.

===============جهاز الأمن الوطني العراقي السبت 14 / 5 / 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز الأمن الوطني العراقي يسحب يد المستشار مهند نعيم ويحيله للتحقيق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز الأمن الوطني العراقي يسحب يد المستشار مهند نعيم ويحيله للتحقيق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).