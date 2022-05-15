2022/05/15 | 00:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابن عم نوري المالكي يتهمه بالاستيلاء على أراضي المواطنين وتجريف البساتين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zbGA30MwhjM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابن عم نوري المالكي يتهمه بالاستيلاء على أراضي المواطنين وتجريف البساتين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابن عم نوري المالكي يتهمه بالاستيلاء على أراضي المواطنين وتجريف البساتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).