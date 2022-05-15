تقرير: صعوبات في ملاحقة الألماس والذهب الروسي

2022/05/15 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم فرض عقوبات على منتجات الألماس والذهب والمعادن النفسية الروسية، إلا أنه حظر دخولها للولايات المتحدة يواجه تحديات وصعوبات، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل.

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