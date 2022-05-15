الخزعلي يغرد بشأن قانون الأمن الغذائي: يفتح أبواب الفساد

2022/05/15 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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علق الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، على قانون الأمن الغذائي، مبينا انه "يفتح أبواب الفساد".

وقال الخزعلي في تغريدة له، "القاعدة تقول: الضرورات تقدر بقدرها، وموضوع الامن الغذائي لأبناء شعبنا ضرورة ويجب تسخير إمكانيات الدولة من اجله خصوصا مع وجود الوفرة المالية كما هو الحال الان".وأضاف "لكن هذا لا يعني تشريع قانون يتضمن مواد تفتح ابواب الفساد لارباب الفساد".

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