بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/05/15 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني جماهير شعبنا يا أبناء أمتنا، أيها الأحرار، ما زال الجرح الفلسطيني نازفاً ولا زال تكالب المتآمرون عليه مستمراً، هذا الجرح الذي كانت بدايته مؤتمر بازل الصهيوني، مروراً بوعد بلفور وتسليم فلسطين لشذاذ الآفاق عصابة الرأسمال لتقيم كيانها المسخ على أنقاض مدن فلسطين وقراها وأحلام شعبها، هذا الرأسمال الذي تحول من خادم الإمبريالية لشريك وكلب حراسة لمصالحها بالمنطقة وعصا لشرطي بالمنطقة.إن هذه الجراح الم ......





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