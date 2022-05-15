الخزعلي يبدي قبولاً ضمنياً لقانون الأمن الغذائي

2022/05/15 | 01:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس

الخزعلي، يوم السبت، قبولاً ضمنياً

لشريع قانون الدعم الطارئ للأمن

الغذائي.

وقال الخزعلي في تغريدة على منصة تويتر،

إن "الضرورات تقدر بقدرها، وموضوع الأمن

الغذائي لأبنا

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