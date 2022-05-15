انباء عن قصف تركي عنيف يستهدف عدة مناطق شمال العراق

2022/05/15 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاحد، بأن قصفا تركيّا استهدف مناطق في محافظة دهوك شمالي البلاد.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "طائرات تركية قصفت مناطق حي اميدي وقرى سجير وسرجالي بمحافظة دهوك".

وكثفت القوات التركية هجماتها على قواعد "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق خلال وركزت نيرانها وتوغلها بالأساس على قطاع من الأراضي يمتد 30 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.

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