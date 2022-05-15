ميسي يقود باريس للفوز على مونبيلييه برباعية نظيفة

2022/05/15 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفاز باريس سان جيرمان على مضيفه مونبيلييه برباعية دون رد، في الجولة 37 من الدوري الفرنسي.سجل أهداف اللقاء، ليونيل ميسي "ثنائية" وآنخيل دي ماريا وكيليان مبابي في الدقائق 6 و20 و27 و60.رفع بي إس جي رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مونبيلييه عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

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