أدباء ومثقفون يشاطرون الشاعرة أمل الجبوري مصابها

2022/05/15 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان شاطر مثقفون وأدباء وفنانون الشاعرة العراقية أمل الجبوري أحزانها بوفاة والد ابنتها الذي رحل فجأة في بغداد اليوم السبت .وكانت الجبوري قد نعت السيد طالب الحيدر والد ابنتها ملائكة ، وجاء في نعيها الذي تسلمت -الزمان – نسخة منه ما يأتي : بقلوب يملاؤها الوجع والحزن أنعي والد ابنتي، السيد طالب الحيدر […]

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