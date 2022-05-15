2022/05/15 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مؤيدو حق الإجهاض مئات المسيرات والتجمعات، السبت، للتعبير عن غضبهم من توجه المحكمة العليا لإلغاء قرار لها يلغي الحق الدستوري في الإجهاض للنساء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمعات حاشدة لمؤيدي حق الإجهاض في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمعات حاشدة لمؤيدي حق الإجهاض في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).