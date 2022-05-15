2022/05/15 | 03:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، أنها فقدان جنينها، وهذا بعد شهر من إعلان حملها.ونشرت المغنية، البالغة من العمر 40 عامًا، بيانًا عبر حسابها الشخصي بـ”أنستقرام”، أعلنت خلاله فقدان جنينها.وقالت “بريتني” خلال البيان: “ببالغ حزننا نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة في وقت مبكر من الحمل”.وتابعت: “هذا وقت مدمر لأي والد.كنا […]

ظهرت المقالة بعد شهر من إعلان حملها..



بريتني سبيرز تفقد جنينها أولاً على ايرث نيوز.

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