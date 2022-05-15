2022/05/15 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت أوكرانيا مسابقة يوروفيجن التلفزيونة الغنائية، الأحد،مكتسبة موجة من الدعم الشعبي في جميع أنحاء أوروبا للدولة المحاصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر حدث موسيقي.. أوكرانيا تفوز بمسابقة يوروفيجن العالمية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر حدث موسيقي.. أوكرانيا تفوز بمسابقة يوروفيجن العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).