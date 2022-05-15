بين الاستعمار والجزائر- الديوان الإسبرطي - مروان عبد الرزاق

2022/05/15 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مروان_عبد_الرزاق -١الرواية التي حازت على جائزة البوكر لعام "٢٠٢٠" للروائي الجزائري "عبد الوهاب عيساوي"، والتي وصفها "محسن الموسوي" رئيس لجنة التحكيم بأنها "تتميز بجودة أسلوبية عالية، وتعددية صوتية، في تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر وملابساته، وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة، وهي بنظامها السردي العميق لا تسكن الماضي، بل تجعل القارئ يُطل على الراهن القائم ويسائله".



وكذلك وصفها "ياسر سل ......





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