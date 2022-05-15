ثاني أكبر منتج للقمح في العالم يحظر التصدير

2022/05/15 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، السبت، تصدير القمح للحفاظ على أمنها الغذائي، وفق تقرير نشرته شبكة "فوكس".

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