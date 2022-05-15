فوضى أمنية.. لصوص يسطون على منزل وزيرة الدفاع في تشيلي

2022/05/15 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سطا لصوص على منزل وزيرة الدفاع التشيلية، مايا فرنانديز، بعد ضرب ابنها وتهديد زوجها، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

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