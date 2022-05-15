ضبط عشرة أطنان من الأدوية المهربة

2022/05/15 | 06:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عشرة أطنان من الأدوية المهربة في بغداد.

وذكر بيان للوكالة أنه "من خلال المتابعة المستمرة وتفعيل الجهد الاستخباري وبالتنسيق مع مفرزة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط عجلة أثناء عملية تفريغ الحمل في إحدى مناطق بغداد محملة بكميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير الخاضعة للفحص من قبل وزارة الصحة وتقدر بـ 10 أطنان ولا تحمل أوراقاً

رسمية.

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