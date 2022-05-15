الأنظار تتجه صوب {بيضة القبان} الجديدة

2022/05/15 | 06:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

وسط استمرار الأزمة السياسية التي أحدقت بالبلاد جراء إصرار الكتل الكبيرة على مواقفها ومبادراتها التي تحولت إلى صراع ممل ليس له أفق بالتفاهم، رأى سياسيون ومراقبون للشأن السياسي أن الفرصة سانحة لشريحة النواب المستقلين من أجل طرح رؤيتهم ومبادرتهم للخروج من هذه الأزمة، ما حولهم إلى "بيضة قبّان" جديدة في لعب دور كبير في العملية السياسية الخاضعة للتوازنات، واشترط المراقبون وحدة موقف النواب المستقلين وتوحيد طروحاتهم بعيداً عن مؤثرات المتخاصمين في "التحالف الثلاثي" و"الإطار التنسيقي" .

بهذا الصدد، أكد النائب المستقل ناظم الشبلي، أمس السبت، أن المستقلين أكملوا جميع تفاصيل وفقرات مبادرتهم.

وقال الشبلي في حديث صحفي: إن "النواب المستقلين أكملوا مبادرتهم التي ستكون موجهة لجميع الكتل لإنهاء الأزمة السياسية"، مشيراً إلى أن "المبادرة ستعلن خلال الساعات المقبلة" .

وأضاف، أن "هناك توجها لدى المستقلين لتشكيل لجنة بهدف التفاوض مع الأطراف السياسية"، لافتاً إلى أن "بقية التفاصيل سيتم الكشف عنها عند إعلان المبادرة بشكل رسمي" .إلى ذلك، قال عضو دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي، محمد الشمري، في حديث لـ"الصباح": إن "التحالفات ما زالت لم تتضح، والتيار الصدري لا يزال مصرّاً على موقفه، وأصبح لمبادرة المستقلين صدى في الساحة السياسية، والتوجه نحوهم من قبل الطرفين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حولهم إلى بيضة القبان" .

وأضاف، أن "تشكيل الحكومة يحتاج إلى كتلة تسندها كتلة قوية تكون خلفها، وبانتفاء هذا الشرط يكون أداء الحكومة ضعيفاً، وننتظر قابل الأيام وعن أي شيء ستتمخض", مبيناً أن "تأخير تشكيل الحكومة لا يعني أن هناك رغبات في إنهاء عمل البرلمان عبر حلّه، ولو حصل ذلك؛ فلن يخطو أي مواطن خطوة باتجاه الانتخابات الجديدة".

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