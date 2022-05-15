السعودية تنفذ حكم القتل بحق 3 أشخاص بتهم إرهاب وتكشف التفاصيل

2022/05/15 | 06:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل بحق 3 أشخاص في قضايا مختلفة منهم شخص انضم لجماعة الحوثي في اليمن ودخل المملكة.

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