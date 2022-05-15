2022/05/15 | 06:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت وكالة الفضاء والملاحة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"ناسا" ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة من على سطح كوكب المريخ.

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