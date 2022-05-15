بعد اقتراب انتهاء عقده مع برشلونة.. بايرن يرغب في ضم أحد نجوم برشلونة

2022/05/15 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بعد اقتراب نهاية عقده مع فريقه الإسباني، برشلونة.

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