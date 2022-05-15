حكم الترحم على شيرين أبو عاقلة ووصفها بـ

2022/05/15 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على فتواه حول الترحم على الإعلامية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وإطلاق وصف "شهيدة" عليها

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