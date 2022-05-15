2022/05/15 | 07:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيتمنى المصنف الأول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، عقب تأهله لنهائي بطولة روما لتنس الأساتذة، للعام الرابع على التوالي بفوزه في نصف النهائي على النرويجي كاسبر رود (2-0)، الحفاظ على هذا المستوى في النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.وقال ديوكوفيتش، في تصريحات بعد المباراة: "قدمت مستوى طيبًا للغاية، وبدأت بطريقة رائعة بالتقدم 4-0، رغم أن المستوى هبط قليلا بعد ذلك؛ حيث لم اشعر أنني بحالة جيدة خلال 15ـ 20 دقيقة، واستفاد المنافس من هذا الأمر ليقرب المسافات".وحقق النجم الصربي إنجازًا كبيرًا بتحقيق الفوز رقم 1000 في مسيرته.وقال في هذا الصدد :"أشكر القائمين على البطولة، والجماهير على الاحتفال معي بهذا الإنجاز، شاهدت روجيه، ورافا يصلان لهذا الرقم، وكنت أبحث عنه أيضًا.لقد مر وقت طويل منذ أن فزت بمباراتي الأولى، وأتمنى الفوز بالمزيد".وحول منافسه في النهائي، اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس، الذي تأهل على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، أوضح ديوكوفيتش: "نهائي آخر أمامه في أحد أفضل بطولات التنس ، ستيفانوس لاعب كبير، ودائماً متواجد بين الصفوة ، تنتظرني مباراة صعبة، منذ عامين لعبنا مباراة طويلة جداً، وكانت معركة كبيرة".المصدر / كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديوكوفيتش : سعيد بالوصول إلى الفوز رقم 1000) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديوكوفيتش : سعيد بالوصول إلى الفوز رقم 1000) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).