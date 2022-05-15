علاء مبارك يستشهد بفيديو ما قاله والده عن الشيخ خليفة بعد وفاته

2022/05/15 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك بمقطع فيديو للأخير وما قاله عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات الذي وافته المنية، الجمعة.

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