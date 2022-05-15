الطبقة العاملة المصرية.. تاريخ مجيد - كمال أبو عيطة

2022/05/15 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_أبو_عيطة من المعروف للقاصي والداني أن مصر كبلد قديم، في تراثها كل ما عرفته الأمم بعدها وما لم تعرف بعد كأسرار التحنيط وبناء الاهرامات.



وفي مجال العمل والعمال شهدت مصر أول إضراب عمالي في التاريخ دوّن على جدران المعابد الفرعونية حيث امتنع عمال بناء الاهرامات قبل أكثر من خمسة آلاف عام، وحسب معتقدات ذلك الزمان كانوا يبنون بيت الإله، ومع ذلك أضربوا عن العمل لقلة الأجرة، التي كانت كان زيتاً وقديداً (خبزاً مج ......





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