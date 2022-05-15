2022/05/15 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي انتم في حالة حرب وانا في حالة سلام انتم تسلّون سيوفكم في اول خلاف ، وانا احمل أينما ذهبت قلمي ودواتي لغتكم مشحونة بالهجاء ولغتي مركبة من امواج الأنهار وهمسات الورود ***انتم جملة موسيقية واحدة حين عزفت نفسها امام الجنرالات لبست الملايين لون الخاكي ، وذهبت خلفها الى الحروب ...وانا جملة موسيقية واحدة تعزف كل مساء لون الحنين والذكريات ، وتجذب خلف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأغاني وحدها - اسماعيل شاكر الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأغاني وحدها - اسماعيل شاكر الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).