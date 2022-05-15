اعترافات الجسد وكوابيس الكلمة عند -أن ***تون- - محمد احمد الغريب عبدربه

2022/05/15 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_احمد_الغريب_عبدربه لم تكن الشاعرة الامريكية "أن سكتسون" الحاصلة علي جائزة "بوليترز" في الشعر سوي ومضة خفية في ثنايا الوجود، فقد اكتسب شعرها ودواوينها الكابوسية ميزة جمالية حالمة ومتدفقة لمدخل الاعتراف ومنحي حياة الفرد البائسة في عالم لا معني له، فحاولت كثيرا الهروب من سرب وجودها القسري في العالم بمحاولات انتحار ولم تجد سوي الشعر معني يبقيها في الحياة، فكان وجودا شعرياً محيراً ومتدفق بالابعاد الانطولوجية القاسية.



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