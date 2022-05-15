"حرب الحبوب".. حصار الموانئ الأوكرانية يثير مخاطر مجاعة عالمية

2022/05/15 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا لفك حصار الموانئ البحرية الأوكرانية واستئناف عمليات تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الضرورية عبر البحر، لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما حذر برنامج الأغذية العالمي من عواقب "كارثية" إذا ظلت الموانئ الأوكرانية مغلقة.

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