نشوب حريق كبير في محمية اليرموك شمال الاردن

2022/05/15 | 07:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعنشب حريق كبير، ليل السبت على الأحد، في محمية غابات اليرموك بمنطقة أم قيس، في لواء بني كنانه بمحافظة إربد في شمال الأردن.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كوادر الدفاع المدني الأردني تحاول إخماد الحريق، الذي أتى على 1500 دونم من الأراضي الحرجية التابعة للمحمية، التي تقع اقصى شمال المملكة، حيث أن التضاريس الوعرة وسرعة الرياح تشكل عائقا كبيرا.وتشمل محمية غابات اليرموك عدة مناطق في اللواء، منها ملكا، أم قيس، سحم، المنصورة.

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