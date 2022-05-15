"الإنسانية قبل التدين".. افتاء مصر تنشر صورة محمد صلاح وتعلق

2022/05/15 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت دار الإفتاء المصرية، فجر الأحد، صورة للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في لقطة "إنسانية".

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