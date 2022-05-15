مساءلة المثقف - حسن مدن

2022/05/15 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن كان المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه في العشرينات من عمره حين ذهب إلى أمريكا اللاتينية، إلى بوليفيا تحديداً، لينخرط في حرب العصابات هناك ضد الحكم العسكري متأثراً بأفكار ودعوات تشي غيفارا .



كان ذلك منسجماً مع الميول السائدة في الفترة الزمنية، بين منتصف ونهاية ستينات القرن الماضي، وكذلك مع عنفوان وسمات عمره اليافع حينها .لكن سرعان ما ألقي القبض عليه وأودع السجن هناك سنوات عدة، حيث كتب مذكراته الت ......





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