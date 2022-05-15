اختيار (22) لاعبةً للمُنتخب الوطني لكرةِ الصالات

2022/05/15 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت مدربةُ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات للسيدات، الإيرانية شاهناز ياري، اختيارَ قائمة ضمت (22) لاعبةً من بين (30) لاعبةً شاركن في الاختباراتِ التي استمرت ثلاثةَ أيامٍ متتالية، وبواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية . وقالت شاهناز في تصريح للمكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاحد ، ان " المنتخب سيدخل معسكراً داخلياً مغلقاً لتَكثيفِ الوحدات التدريبيّة، ثم يتبعه معسكرٌ خارجي مع خوضِ عددٍ من المبارياتِ الودية للوقوفِ على الصورةِ النهائيّة والجاهزيّة التامة لاختيار أفضل (14) لاعبةً لخوضِ منافساتِ بطولة غرب آسيا التي ستنطلقُ في مدينةِ جدة السعوديّة منتصف الشهر المُقبل". وعبّرت شاهناز عن تفاؤلها بمستقبلِ كرة القدم النسويّة في العراق، مبينة إن "اللاعبات التي شاهدتهن في الاختباراتِ يمتلكن قدراتٍ جيدةً من المهاراتِ الفنية والإمكاناتِ البدنية، وإن مهمتي تكمنُ في تطوير اللاعبات من أجل الوصولِ لمستوياتٍ عالية".واختتمت شاهناز، حديثها بالقول إن "هناك استعداداً كبيراً لدى اللاعباتِ للتطور، وهذا ما نصبو إليه من أجل بناء منتخبٍ ينافس مستقبلاً، وأيضا السعي لبناءِ قاعدةٍ جيدةٍ لكرةِ القدم النسويّة في العراق".

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