من داخل حظيرة طائرات.. الصومال يجري انتخابات رئاسية

2022/05/15 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتنافس 36 مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الصومال، الأحد، بعد أن طال تأجيلها.

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