فوق السحاب..مغامر يسير على حبل معلق بين منطادين على ارتفاع 1860 مترًا

2022/05/15 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، استطاع مغامر برازيلي تحطيم الرقم القياسي العالمي بعد السير على حبل معلق بين منطادين على ارتفاع 1860 مترًا فوق سطح الأرض.

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