2022/05/15 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

انقلب صهريج محمل بالكبريت، اليوم الاحد، على طريق ناصرية - بصرة .

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان "الحادث تسبب باغلاق الطريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقلاب صهريج محمل بالكبريت يتسبب باغلاق طريق ناصرية - بصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقلاب صهريج محمل بالكبريت يتسبب باغلاق طريق ناصرية - بصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).