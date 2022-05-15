2022/05/15 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانيتلعب الأكاديميّات الرياضيّة في العراق دوراً مهماً في مسيرة النهوض بواقع الألعاب بشتى الفعاليات، إذ تسهم في تطوير إمكانيات ومهارة اللاعبين بالإضافة الى دعم التعليم الرياضيّ، ونشر الثقافة الصحية القويمة، احدى هذه الاكاديميات هي تلك التي اسسها البطل العالمي محمد داود حسين للمواي تاي في محافظة ميسان.وقال داود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن" هذه الأكاديمية تأسست سنة 2019 والغرض منها توسيع قاعدة اللعبة في محافظة ميسان، وذلك لوجود قاعدة شبابية كبيرة محبة لهذه الرياضة وأبطال حققوا إنجازات دولية وعالمية أمثال اللاعب حسين نعيم برونز عالمي وعلي فاضل فضي عالمي وحيدر غازي فضي عالمي وعلي رحيم ذهبي عرب".واضاف البطل محمد داود الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم في تايلند ان" هذه المدرسة اخرجت العديد من اللاعبين الابطال على مستوى العراق أمثال اللاعب سجاد سعد عبد الكريم واللاعب عباس عبد الحسن والكثير من الابطال". واشار داود الى أن " تأسيس هذه الأكاديمية جاء بعد الإهمال الذي تعاني منه اللعبة وما واجهته الأندية من قلة الدعم وعدم توفر الاموال والبنى التحتية؛ ما دفعنا الى تأجير قاعة اهليه ببدل ايجار شهري بقيمة 400 الف دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكاديميّات ميسان الرياضيّة.. مصانع الأبطال تفتقر للدعم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكاديميّات ميسان الرياضيّة.. مصانع الأبطال تفتقر للدعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).