النزاهـة تكشف عن صدور أمر باستقدام مديرين عامين لمصرف الرافدين

2022/05/15 | 10:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور أمرٍ باستقدام مديرين عامين سابقين لمصرف الرافدين، مبينةً أن المُتهمين قاما بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمر الصادر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أفادت بأن أمر الاستقدام صدر بحق مُديرين عامين سابقين في مصرف الرافدين لإهمالهما وعدم كشف اختلاس مبلغٍ قدرُه (48,000,000,00) دينار من فرع المصرف في الخالديَّـة".

وأضافت أن "الأمر صدر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن صدور أمر قبضٍ وتحر بحق المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

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